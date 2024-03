Carro atinge ônibus e deixa casal ferido na zona leste

Um casal ficou ferido após um carro, modelo Gol, atingir um ônibus no cruzamento da Avenida Calama com Avenida Guaporé, o motorista do carro fugiu. O acidente ocorreu na noite desta última quinta-feira (29), na zona leste de Porto Velho (RO).

Conforme o boletim de ocorrência, o carro modelo Gol seguia pela Avenida Guaporé sentido Avenida Pinheiro Machado. Já o ônibus seguia pela Avenida Calama sentido Centro. No cruzamento entre ambas avenidas ocorreu a colisão entre os dois veículos.

O local é sinalizado por semáforo, mas não há informações de quem teria invadido a preferencial. Além disso, dentro do carro havia um homem, de 36 anos, e uma mulher, de 39 anos, que ficaram feridos e foram socorridos para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Os passageiros do ônibus não sofreram nenhum ferimento. A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou ao local, o motorista do carro havia fugido. A guarnição foi à UPA e, no local, os passageiros do carro disseram não saber onde estaria o motorista do carro.