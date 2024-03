Casa é destruída pelo fogo e com número de emergência sem funcionar, moradores acionam caminhões pipa

Uma casa localizada no bairro Francisco José Moreira, em Brasiléia pegou fogo na tarde da última sexta-feira (8) e ficou totalmente destruída devido as fortes chamas.

Os proprietários não estavam no local durante o incêndio. Ainda não se sabe as circunstâncias que deram início ao fogo. A casa feita de madeira, rapidamente foi tomada pelas chamas e os moradores do bairro acionaram caminhões pipas, que estavam nas proximidades, para conter as chamas e proteger as casas no entorno.

Veja o vídeo do momento do incêndio:

Apenas após a chegada da Polícia Militar, que o Corpo de Bombeiros foi acionado via rádio, pois o número de emergência 193 não está funcionando na região.

Ao avistar a fumaça, um caminhão dos Bombeiros de Epitaciolândia já estava cruzando a ponte para prestar auxílio, quando foi contatado pela PM.

Segundo informações, o número de emergência já não estaria apresentando problemas há algum tempo. Um número de WhatsApp foi disponibilizado, no entanto, na sexta-feira apresentou problemas. Não há previsão de retorno do funcionamento no 193 do Corpo de Bombeiros do Alto Acre.