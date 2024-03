Casamentos do Acre são os que duram menos no Brasil; veja número de divórcios e matrimônio por município

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (27), milhares de dados levantados do Registro Civil que mostram a quantidade de nascimentos, mortes, casamentos e divórcios no país, por cada município.

Os dados são referentes ao ano de 2022. De acordo com o levantamento, o Acre é o estado brasileiro onde as pessoas mais se divorciaram. Segundo os números, no Acre, os casamentos duram apenas 10 anos e meio, a menor média entre os estados.

O Piauí lidera entre os matrimônios mais longevos. Por lá, os casamentos duram em média 16,6 anos.

A média brasileira é de 13,8 anos de casamento até o fim da união.

Dados gerais

Em números gerais, a capital Rio Branco lidera o ranking de municípios do Acre com o maior número de casamentos em 2022. Ao todo, foram 1768, desses, 11 foram entre pessoas do mesmo sexo.

A capital também lidera o número de divórcios, com 780.

Em seguida, Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, aparece com 582 casamentos, 2 do mesmo sexo e 130 divórcios.

Por outro lado, os municípios que menos tiveram divórcios registrados foram: Manoel Urbano (3), Porto Walter (0) e Jordão (0).

Nem casou, nem divorciou

O que chama mais atenção é o município de Marechal Thaumaturgo. Segundo dados do IBGE, por lá, em 2022, não houve registro de um sequer casamento ou divórcio.

Veja os dados completos:

Rio Branco

1768 casamentos

11 do mesmo sexo

780 divórcios

Cruzeiro do Sul

582 casamentos

2 do mesmo sexo

130 divórcios

Sena Madureira

284 casamentos

0 do mesmo sexo

56 divórcios

Senador Guiomard

159 casamentos

2 do mesmo sexo

34 divórcios

Brasiléia

101 casamentos

1 mesmo sexo

44 divórcios

Feijó

172 casamentos

0 mesmo sexo

22 divórcios

Tarauacá

258 casamentos

0 do mesmo sexo

96 divórcios

Epitaciolândia

120 casamentos

0 do mesmo sexo

20 divórcios

Assis Brasil

79 casamentos

0 do mesmo sexo

5 divórcios

Manoel Urbano

131 casamentos

0 do mesmo sexo

3 divórcios

Mâncio Lima

143 casamentos

1 mesmo sexo

13 divórcios

Xapuri

74 casamentos

0 do mesmo sexo

16 divórcios

Marechal Thaumaturgo

0 casamentos

0 divórcios

Porto Acre

136 casamentos

0 do mesmo sexo

17 divórcios

Plácido de Castro

136 casamentos

1 do mesmo sexo

31 divórcios

Rodrigues Alves

72 casamentos

0 do mesmo sexo

10 divórcios

Acrelândia

139 casamentos

1 do mesmo sexo

35 divórcios

Bujari

63 casamentos

0 do mesmo sexo

11 divórcios

Porto Walter

36 casamentos

0 do mesmo sexo

0 divórcios

Capixaba

75 casamentos

0 do mesmo sexo

18 divórcios

Jordão

17 casamentos

0 do mesmo sexo

0 divórcios

Santa Rosa do Purus

54 casamentos

0 do mesmo sexo

0 divórcios