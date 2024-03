Chegada de onda polar deixa sexta-feira instável e com chuvas em todo o Acre; veja a previsão

A sexta-feira (22) no estado do Acre será de tempo instável, com chuvas que podem ser intensas. Essa é a previsão feita pelo pesquisador Davi Friale, em seu site “O Tempo Aqui”.

De acordo com o pesquisador, o dia começa quente e abafado, no entanto, a partir da tarde, a entrada de uma fraca onda polar poderá provocar chuvas a qualquer momento, podendo ser acompanhadas de temporais, com raios e ventanias.

Na capital acreana, os ventos podem chegar até a 60 k/h. “A partir da tarde, muda de direção e passam a soprar, com fortes rajadas, da direção sudeste”, aponta a previsão.

As temperaturas mínimas ficam entre 21°C e 25°C, enquanto as máximas oscilam entre 29°C e 34°C na maior parte dos municípios acreanos.

Alerta inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para estado do Acre nesta sexta-feira (22). O aviso tem validade até às 10h da terça-feira (23).

O comunicado alerta para chuvas entre 20 e 30 mm/h, com probabilidade de ventos intensos entre 40 a 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta amarelo contempla todos os municípios acreanos.