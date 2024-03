Colisão entre motocicletas na estrada do Quixadá deixa quatro pessoas feridas

No final da manhã deste domingo (31), um grave acidente na Estrada do Quixadá, zona rural de Rio Branco (AC), deixou quatro pessoas feridas. O incidente ocorreu por volta do km 19 da estrada, quando duas motocicletas colidiram frontalmente.

De acordo com relatos de testemunhas oculares, as duas motos envolvidas seguiam em direções opostas. Márcio da Silva Santos, 34 anos, conduzia uma moto Titan Fan vermelha, com sua esposa, Janaína Félix de Lima, 27 anos, como passageira. No sentido contrário, Kauã Pereira de Moura pilotava uma Honda Titan preta, transportando um menino de 8 anos na garupa. Testemunhas afirmam que Kauã estava seguindo na direção de Rio Branco, atrás de um veículo, quando ocorreu o acidente. Ao tentar desviar de um buraco na estrada, Kauã invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a moto de Márcio.

O impacto da colisão foi tão violento que as quatro pessoas foram arremessadas ao solo, resultando em danos graves tanto às vítimas quanto às motocicletas envolvidas.

Populares que presenciaram o acidente acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192. Duas ambulâncias foram despachadas para o local, onde as equipes médicas prestaram os primeiros socorros às vítimas. Posteriormente, os feridos foram encaminhados ao Pronto Socorro da capital.

Após a chegada dos socorristas, Marcio da Silva queixava-se de dores no tórax, embora seu estado de saúde tenha sido considerado estável, sem apresentar escoriações visíveis. Kauã Pereira, por sua vez, sofreu escoriações leves no pé direito e queixava-se de dores lombares, mas seu quadro clínico também foi considerado estável. O menino de 8 anos apresentava uma pequena escoriação no rosto e nenhum ferimento grave. No entanto, Janaína Félix teve uma fratura no joelho e no pé direito, além de múltiplas escoriações, exigindo cuidados médicos adicionais no setor de traumatologia do Pronto Socorro.