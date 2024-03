Concurso Sefaz tem 22.639 inscritos; veja demanda por vaga!

As provas do concurso Sefaz AC (Secretaria da Fazenda do Estado do Acre) serão aplicadas dia 2 de junho, e a banca organizadora divulgou detalhes sobre o número de inscritos no certame.

Segundo o Cebraspe, o concurso registrou ao todo 22.639 inscrições para concorrer por uma das 164 vagas disponíveis para quatro cargos diferentes.

O cargo de Técnico da Fazenda Estadual foi o que registrou o maior número de inscritos, com 229.98 candidatos. Dessa forma, a demanda por vaga foi de 229.98 candidatos por vaga.

Por outro lado, o cargo de Especialista da Fazenda Estadual contabilizou 5.611 inscrições, resultando em uma concorrência total de de 119.38 candidatos por vaga.

O cargo de Auditor da Receita Estadual obteve 2.973 inscritos para concorrer a uma das 48 vagas, resultando em uma demanda por vaga de aproximadamente 61.94 candidatos.

Já o cargo de Contador registrou o menor número de inscritos, com 256 candidatos e uma demanda total de 28.44 candidatos por vaga.

Confira abaixo os dados divulgados pelo Cebraspe:



Panorama do concurso Sefaz AC

Os aprovados no concurso Sefaz AC farão jus aos seguintes salários iniciais:

Auditor da Receita Estadual: R$ 20.524,32;

Contador: R$ 9.171,85;

Especialista da Fazenda Estadual: R$ 9.171,85; e

Técnico da Fazenda Estadual: R$ 3.190,24.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para os cargos de nível superior e 30 horas semanais para o cargo de nível médio.

Confira quais são os requisitos específicos de formação:

Auditor da Receita Estadual Diploma de conclusão de curso de nível superior, em qualquer área de formação.

Contador Diploma de conclusão de curso de nível superior, em nível de graduação, em Ciências Contábeis; e Registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Especialista da Fazenda Estadual Diploma de conclusão de curso de nível superior, em qualquer área de formação.

Técnico da Fazenda Estadual Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelos órgãos normativos.



As provas serão realizadas no dia 2/6/2024, nas seguintes cidades do Estado do Acre: Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

Resumo do concurso Sefaz AC