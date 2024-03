De domingo a domingo, equipe da Prefeitura atua com mais de 200 pessoas na limpeza das ruas

Existe uma pasta importante da Prefeitura de Rio Branco que inicia os seus trabalhos práticos antes mesmo da alagação atingir uma quantidade expressiva de pessoas. Também é a responsável por finalizar a missão de deixar a cidade pronta e limpa depois que as águas baixam. É a Secretaria de Cuidados da Cidade, comandada pelo gestor Joabe Lira.

Quase 300 homens ligados à secretaria foram para as ruas, desde que o rio transbordou, ajudar as famílias a retirar seus móveis de casa e construir os abrigos provisórios instalados no Parque de Exposições, principalmente. Agora, depois que a vazante chegou, a missão é retirar a lama e os entulhos das ruas.

O ContilNet acompanhou Joabe até o bairro da Base, neste sábado (9), em uma de suas agendas. O local vive um cenário pós-guerra, mas tem dezenas de homens trabalhando para garantir que as pessoas retomem suas vidas o quanto antes.

“Aqui nós temos um cenário pós-guerra e, diante dele, nossa missão é devolver a essas pessoas o direito de ir e vir por ruas limpas e cuidadas, o mais rápido possível, como também aconteceu no ano passado. Estamos trabalhando de forma escalonada para que tudo volte ao normal o quanto antes. Essa é a ordem dada pelo prefeito Tião Bocalom”, explicou o gestor.

Joabe disse que a operação de limpeza segue em outros bairros da capital, também atingidos pela enchente.

“É uma megaoperação que foi deflagrada em toda a cidade, principalmente nos bairros mais atingidos pela enchente. Temos muita lama e lixo para retirar”, acrescentou.

Além de coordenar o trabalho de limpeza da cidade, Joabe também faz parte da comissão que iniciou neste sábado o cadastramento de mais de 15 mil famílias que serão beneficiadas com cestas básicas.

“O que tivermos que fazer para que tudo volte ao normal, nós faremos. É um trabalho coletivo e feito por muitas mãos”, concluiu.

De domingo a domingo, uma equipe de 250 pessoas e 150 equipamentos atuam nos cuidados da cidade.