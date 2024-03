Destaque da Revista Caras, empresária acreana brilha em parceria com atriz no RJ; FOTOS

No glamoroso cenário de Ipanema, Rio de Janeiro, a empresária acreana Linda Neves, proprietária da marca Sol e Lua Chapéus, iluminou o evento de moda ao unir forças com a atriz e agora estilista Claudia Melo. O luxuoso apartamento na Vieira Souto serviu como palco para a exibição deslumbrante da coleção Aura, uma verdadeira fusão de elegância e originalidade. O lançamento ganhou destaque na famosa Revista Caras.

Linda Neves, em conversa exclusiva com a coluna Douglas Richer do ContilNet, compartilhou sua admiração pela nova coleção, ressaltando a genialidade criativa de Claudia Melo e a gratidão por fazer parte dessa colaboração excepcional. “É uma honra poder contribuir com a visão talentosa de Claudia Melo e testemunhar a magia de sua nova coleção”, comentou Linda Neves, radiante com o evento.

A noite foi uma celebração de estrelas, com ícones da televisão e da moda prestigiando o sucesso de Claudia Melo nesse novo capítulo de sua carreira. Entre risos e abraços, os convidados foram envolvidos por uma atmosfera de sofisticação, enquanto apreciavam as peças únicas e os acessórios exclusivos apresentados pela atriz-estilista.

Ao som envolvente de Daniel Del Sarto e Dj André Collyer, os presentes foram levados a um mundo de inspiração e encantamento. Enquanto isso, no espaço Zen, os convidados desfrutavam de momentos revigorantes com massagens, renovando suas energias para a próxima onda de celebração.

Sobre Claudia Melo

Claudia Melo é uma verdadeira artista do século XXI, destacando-se como apresentadora, atriz, jornalista, escritora, produtora, estilista e criadora digital. Com uma presença vibrante e inspiradora nas redes sociais, Claudia conquistou uma legião de seguidores no Instagram, onde compartilha seu talento e sua jornada de maneira autêntica e cativante.

Sua versatilidade é evidente em sua atuação como âncora e repórter em programas de variedades e esportes, onde brilha em coberturas ao vivo, teleprompter, entrevistas e comentários. Claudia já deixou sua marca em diversos veículos de comunicação, desde apresentar o Circuito Carioca e o MKC Combate até comandar seu próprio podcast de esportes e programa de entretenimento no YouTube.

Com uma formação sólida na Oficina de Atores da TV Globo, Claudia Melo acumulou uma impressionante lista de créditos em seu currículo, incluindo participações em novelas aclamadas como “Minha Nada Mole Vida”, “Órfãos da Terra” e “A Dona do Pedaço”.

Além de seu trabalho na televisão, Claudia estende seu talento às plataformas de streaming, como Amazon Prime Vídeo, onde participa da série “Meu Corpo, Minha Onda”. Agora, ela está se preparando para o lançamento da série “Sobrevivendo no Inferno”, onde assume um papel desafiador que exigiu uma transformação física notável.

Nos bastidores, Claudia atua como produtora, contribuindo para o sucesso do filme “Rocinha – Toda História tem Dois Lados”, onde também desempenhou o papel de policial após intensos treinamentos táticos.

No palco teatral, Claudia estreou com sucesso na peça de comédia “Velório à Brasileira”, no Teatro Nanucci.

Para iniciar 2024 com o pé direito, Claudia Melo foi convidada para assinar uma coleção para a grife de moda feminina Nobu, intitulada “Aura”. Com habilidades manuais desde a infância, Claudia sempre desenhou e criou roupas, tornando este convite mais um sonho realizado, mas não para por aí. Claudia também assina linha de chapéus da renomada chapelaria Sol & Lua.

Com a previsão de estreia na Globo Play entre 2024 e 2025 na terceira temporada da série “Arcanjo Renegado”, a atriz dá vida à personagem Paula Viana, âncora do telejornal na trama. Claudia Melo continua a inspirar e encantar seu público, demonstrando sua versatilidade e talento em todos os projetos que abraça. Seu carisma e sua autenticidade são o segredo de sua conexão única com seus fãs e seguidores, tornando-a uma verdadeira referência na indústria do entretenimento.

Claudia Melo também é escritora e seu último texto é “A Revolta dos Elementos”, escrito especialmente para o projeto social EcoCena.