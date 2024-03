Em comemoração aos 80 anos, PF faz exposição fotográfica e de viaturas no Acre

Em comemoração aos 80 anos da Polícia Federal, a instituição preparou uma série de atividades em todo o país, com o objetivo de destacar o trabalho da Polícia Federal. No Acre, serão realizadas exposições fotográficas e físicas.

A exposição fotográfica acontecerá durante toda a semana no Via Verde Shopping, em frente à UNAMA. Na próxima semana, ocorrerá no Aeroporto Internacional de Rio Branco, do dia 01 ao dia 08 de abril.

Já exposição física contará com viaturas, equipamentos, trajes operacionais, demonstrações de identificação civil, Grupo de Pronta Intervenção (GPI), ações com canil e muito mais no Via Verde Shopping, nos dias 28 e 29 de março.

Confira a programação:

Quinta e sexta-feira:

12h às 15h30: Exposição com policiais federais;

15h30 às 18h30: Exposição com policiais federais e demonstrações de identificação civil;

16h às 19h: Exposição com os cães;

18h30 às 21h30: Exposição com os policiais federais e o grupo de pronta intervenção e demonstração de alguns equipamentos.