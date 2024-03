Empreendedorismo: conheça 12 mulheres que há décadas lideram o mercado de Rio Branco; VEJA LISTA

No dia 23 de março, acontece em Rio Branco o jantar de lançamento do livro “Às Gladiadoras Amazônicas do Empreendedorismo”, que destaca 12 mulheres poderosas que há décadas lideram no mercado de Rio Branco, enfrentando desafios com coragem e entusiasmo. O lançamento será um momento de networking com as gladiadoras amazônicas do empreendedorismo. Uma noite com glamour e muita calor com as histórias contadas.

De acordo com a empresária e líder do movimento, Íris Tavares, a resiliência é o ponto em comum que une essas histórias, e deixar um legado é o objetivo principal delas.

Íris explicou ao ContilNet um pouco sobre como vai funcionar a noite. “Na ocasião, vai acontecer um jantar com música, conversas e encontros, que se inicia às 19:00 e será mágico. O restaurante Pão de Queijo, junto com as líderes, está cuidando de todos os detalhes. Bebidas alcoólicas à parte e liberado para levar a bebida de sua preferência! Teremos uma noite cheia de magia com a energia das empreendedoras, a música, fotografia, sorteios e sabores”, disse a empresária.

Conheça as Gladiadoras do Empreendedorismo:

Íris Tavares da Silva Fundadora da empresa de moda masculina e feminina Íris Tavares que está há 40 anos no mercado. Instagram: @Iristavaresac e @asegubdarodada

Nome: Siglia Abrahão

Empresa: Malharia Ponto Sem No

Atividade: confecção de uniformes e promocionais

Quantos anos de empresa: 15 anos

Instagram: @malhariapontosemno

Nome: Denise de Melo Silva Borges

Empresa: Restaurante e Buffet Pão de Queijo Atividade: Buffet e restaurante

Quantos anos de empresa: 39 anos

Instagram: paodequeijo_restaurante

Nome: Zayra Ayache

Empresa: Ótica Moderna Atividade: Proprietária da indústria e comércio varejista de artigos ópticos.

Quantos anos de empresa: 30 anos de mercado

Instagram: @oticamodernaa e @oticaipanema1

Nome: Eva Passarinho

Empresa: Instituto Águias do Saber

Atividade: Escola de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.

Quantos anos de empresa: 17 anos de mercado

Instagram: @aguiasdosaber @evapassarinho

Nome: Marie Abi Khalil

Empresa: Tapiri comércio de alimentos

Quantos anos de empresa: 52 anos no mercado. Grupo Tapiri: Restaurante do aeroporto (1976 a 2015); O paço restaurante (2002 a 2020); Jiddo gastronomia árabe amazônica; La Nonna restaurante.

Atividade: cozinha industrial, restaurante e buffet.

Instagram: @Lanonnarestaurante_ @Jiddogastronomia

Nome: Maria de Nazaré Santos da Cunha

Empresa: Roda Viva Transportes e Logística Ltda

Quantos anos de empresa: 44 anos no mercado

Atividade: transportes de cargas em geral, carga seca, lotação e fracionada. Transportes Interestadual, Municipal e internacional.

Instagram: @nazarecunha

Nome: Valesca L. Ciqueira Batista

Empresa: Labsul Diagnósticos Clínico-Laboratoriais Atividade: Análises Clínicas / Medicina Laboratorial 24 anos em Cruzeiro do Sul – AC.

Instagram: @07valesca e @labsul_diagnosticosczs

Nome: Camila Lima

Empresa: Revenda Campos & Lima da Thomson Reuters – Soluções domínio

Atividade: Sistema Contábil

Quantos anos de empresa: 21 anos de mercado

Instagram: @camposlimadominio e @camilalimadominio

Nome: Julci Ferreira Empresa: Sebrae/AC

Atividade: Contadora, Analista do Sebrae, empreendedora.

Instagram: @julciferreira

Nome: Adna Maia

Empresa: Cis+ Centro Integrado de Saúde

Quantos anos de empresa: 20 anos de mercado

Instagram: @ciscentrointegradodesaude e @adnamaiafisiopelvica

Nome: Maria Odete Alves de Oliveira

Empresa: Disdepel Ltda

Atividade: óleo lubrificante filtros, máquinas e equipamentos.

Quantos anos de empresa: 33 anos

Instagram: @odeteanandi e @disdepel