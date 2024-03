Enquete BBB 24: Lucas traiu a esposa em flerte com Pitel? Vote!

Lucas Henrique, o Buda, mal sabe, mas a situação dele fora do BBB 24 não está nada boa. Camila Moura, esposa do rapaz, se irritou por conta de um flerte do brother com Pitel e até já arrumou as malas do (ex-?) marido. Pelas redes sociais, ela pediu ajuda de Boninho para se vingar.

Vote na enquete sobre a traição de Lucas no BBB 24:

Entenda a situação

Durante a festa do último sábado, Lucas Henrique aproveitou um momento com Pitel para se declarar à sister. Os dois estavam sentados em um sofá, quando ele citou uma música de Emicida para flertar.

“Só digo isso: Baiana, cê me bagunçou, pirei na tua cor nagô, tua guia”, recitou, confirmando na sequência que o sentimento era real. Entretanto, os dois concordaram em deixar a história morrer ali mesmo, com Pitel falando que ela “nunca deveria ter acontecido”.