Família de jovem vítima da queda de avião em Manoel Urbano pede ajuda para custear estadia em Manaus

Matheus Jeferson de Souza é mais uma das vítimas da queda do avião em Manoel Urbano, no último dia 18. Ele foi transferido para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) no Amazonas, e para ajudar a custear as despesas, tanto do jovem, quanto da mãe dele, que o acompanha, a família divulgou uma ação solidária.

Em entrevista ao g1, Francisca Raimunda de Fonte, mãe de Matheus, disse que todo o dinheiro arrecadado por eles será utilizado para alimentação e produtos de higiene. “Para quem não tem condições é complicado para se manter. A gente tá só na fé em Deus, né? Tá só eu com ele. Antes eu tava fora e depois eu consegui ficar aqui [dentro do hospital]. Só que aqui tem dia que vem o café, tem dia que não vem, tem dia que vem o almoço, tem dia que não vem, tem dia que não tem janta. A maior parte do custo que eu tenho é com alimentação e produtos de higiene. Tenho que comprar fralda, pomadas pra ele, é tudo eu que compro”, explica a mãe.

A esposa de Matheus Jeferson, Suanne Camelo, que também estava internada no CTQ, faleceu devido a complicações no seu estado de saúde, e deve ter o velório realizado na tarde do próximo domingo (31).

O jovem está internado na capital amazonense desde o dia 25, e as doações para ajudarem ele e sua família pode ser feitas através do PIX 68 99994-1030.