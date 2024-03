Morre a empresária Suanne Camelo, 2ª vítima fatal da queda de avião em Manoel Urbano

A jovem empresária Suanne Camelo, 30 anos, uma das pessoas que estavam a bordo do avião que caiu em Manoel Urbano, faleceu na noite desta quarta-feira (27) no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), no Hospital 28 de Agosto, em Manaus (AM), para onde foi transferida no sábado (23).

O CTQ é referência em assistência a queimados de alta complexidade do Amazonas.

Ela faleceu em decorrência das complicações causadas pelo acidente áereo. Suanne, moradora de Santa Rosa do Purus e proprietária de um dos maiores pontos comerciais da cidade, enfrentou severas queimaduras em extensas partes do corpo após o acidente trágico.

Apesar dos esforços dos profissionais de saúde e das orações de familiares e amigos, a jovem não resistiu às lesões.

Na penúltima segunda-feira, 18 de março, ela estava voltando para casa quando o avião caiu. Além dela, o empresário Sidney Hoyle também faleceu.