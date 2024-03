Feira de artesanato ‘Delas com Elas’ vem para fechar comemoração do mês das mulheres

O Mês da Mulher se aproxima do seu encerramento, e para encerrar as atividades alusivas ao período, a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), realiza a Feira Delas com Elas, no Museu dos Povos Acreanos (MPA), no dia 30.

O evento vai reunir peças de diversas artesãs acreanas, que estarão disponíveis para compra, por parte dos visitantes, destacando as produções de mulheres acreanas, sendo também uma forma de homenagear o dia nacional do artesão e da artesã, comemorado no dia 19 deste mês.

A responsável pela organização da festividade é Laís Albuquerque, afirma que a feira estará disponível das 13h às 17h. “Teremos várias atividades, com muita representatividade acreana, valorizando essas mulheres inspiradoras. Além disso, quem vier poderá visitar nosso espaço de cultura”.

Ela comenta também sobre os produtos que estarão presentes na ocasião. “Teremos artesanatos regionais e obras de artesãs acreanas, como trabalhos em madeira, biojoias, artigos de decoração, crochê, arte têxtil, além das vivências indígenas e a presença de marcas regionais representadas por mulheres. Será uma representação do espírito criativo e da diversidade cultural presente no Acre”, revela a organizadora.

“O Museu dos Povos Acreanos é um espaço de cultura aberto para diversas atividades culturais, a Feira Delas com Elas é uma ideia inicial do que serão nossas atividades específicas e temáticas voltadas a ideia da identidade do Museu, durante todo o ano de 2024”, explicou Albuquerque.

De acordo com ela, a ideia foi juntar as comemorações do dia internacional da mulher e o dia nacional do artesão, já que ambos ocorrem durante o mês de março, e através da parceria com a Fundação Elias Mansour realizar um evento que promovesse a identidade local, valorizando as mulheres artistas e empreendedoras da região.

“Eventos como a Feira Delas com Elas são muito importantes para iniciativas de incentivo às mulheres empreendedoras e artesãs, assim como outros movimentos que fazem esse belíssimo trabalho como: Elas fazem acontecer, Coletivo Empório, e outras iniciativas de fomento como a Feira Universo 68 também”, conta a coordenadora.

Ela ainda ressalta que é importante aproveitar situações como esta, em que se pode valorizar a cultura local e combater a desigualdade de gênero. “Estamos celebrando o papel das mulheres empreendedoras e líderes em diferentes setores da sociedade. Essas mulheres são exemplos que inspiram de como o talento, a determinação e a criatividade podem superar desafios e impulsionar a sociedade”, finaliza.