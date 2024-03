Feriadão deve ser de chuvas fortes e temporais no Acre; veja a previsão do tempo completa

O feriado da Sexta-feira Santa (29) e o final de semana no Acre deve ser de chuvas intensas acompanhadas de temporais. É o que aponta a previsão publicada pelo pesquisador Davi Friale em seu site “O Tempo Aqui”.

De acordo com Friale, a incursão de umidade oriunda do Oceano Atlântico, deixará o tempo extremamente instável, fazendo com que as condições atmosféricas fiquem “altamente favoráveis à ocorrência de chuvas intensas, que poderão vir acompanhadas de temporais, com raios e ventanias, entre esta sexta-feira e domingo, com maior intensidade no sábado, dia 30”, diz a previsão.

Ainda segundo o pesquisador, há alta probabilidade de ocorrências de transtornos à população, entre eles, transbordamento de córregos, deslizamentos de terra, queda de árvores e perigo de raios.

Friale alerta que as chuvas fortes e os temporais podem ser pontuais, ou seja, ocorrer em alguns lugares apenas.

“Entretanto, informamos que tais chuvas fortes e temporais são pontuais, ou seja, podem ocorrer com forte intensidade num ponto ou município, enquanto, em outro, próximo, sequer chover, porém, a probabilidade de ocorrência será em todo o sul e o oeste da Amazônia Ocidental”, ressalta.