Governo instala réguas de medição ao longo do igarapé São Francisco, em Rio Branco

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e da Defesa Civil Estadual, instalou no último sábado (2), réguas para o monitoramento no Igarapé São Francisco na capital acreana.

A ação teve o intuito de monitorar a elevação o igarapé, facilitando as ações preventivas da Defesa Civil para evitar danos maiores às comunidades que residem ao longo do Igarapé São Francisco.

Ao todo, três pontos de monitoramento estão sendo instalados, um localizado na região do Distrito Industrial, próximo à BR-364, outro nas proximidades do bairro Mocinha Magalhães, e o terceiro ponto será instalado na segunda-feira (4), próximo ao Horto Florestal.

Os próprios moradores que moram perto onde as réguas estão sendo implantadas poderão, de forma voluntária, fazer o monitoramento. A ação está sendo realizada com o apoio do apoio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac).

De acordo com o coronel do Corpo de Bombeiros, James Gomes, a instalação é uma solicitação da própria população e que vai beneficiar a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) com as informações para tomada de decisões.

“Essa ação é uma ação conjunta entre a defesa civil estadual e a Sema. Porém, as informações e os dados que serão gerados vão beneficiar toda a população por meio da defesa civil municipal, que vai colaborar com a divulgação das informações para a população”, destacou.