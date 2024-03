Homem é condenado a mais de 24 anos de prisão por matar ex-esposa a golpes de facão

O réu Rocélio de Carvalho Rêgo, de 37 anos, foi condenado, segundo decisão da Vara Criminal da Comarca de Tarauacá, a 24 anos e 10 meses de prisão por matar a ex-esposa a golpes de facão.

A decisão da Justiça cabe recurso da defesa, no entanto, o acusado não poderá responder pelo crime em liberdade.

O caso aconteceu em dezembro de 2021, na cidade de Tarauacá, e a vítima é Marcileia Alves Pessoa, de 30 anos. Segundo a Polícia Militar, o crime foi motivado por ciúmes. Rocélio teria iniciado uma discussão após mexer no celular da esposa.

O crime

Segundo informações, o acusado teria encontrado no celular da vítima, um contato salvo apenas com a letra J, então quebrou o aparelho e pegou um facão, desferindo um golpe no braço, e outro no tórax de Marcileia.

Os golpes atingiram o pulmão de Marcilia. O contato seria de um dos filhos do casal.

Após cometer o crime, Rocélio fugiu de Tarauacá, mas acabou preso no município de Manoel Urbano, em fevereiro de 2022.

Meses antes de ser morta, Marcileia chegou a pedir uma medida protetiva contra o ex-marido. Ela teria procurado a Polícia Civil em março de 2021 para registrar um Boletim de Ocorrência contra o ex-companheiro, que segundo ela, a torturava psicologicamente, chegando a levar, inclusive, outra mulher para dentro de casa, mas que não aceitava o fim do casamento. Marcileia contou que, mesmo estando separados há seis meses, ela não saía de casa por medo de perder os direitos. Ele se negava a sair da residência.

Rocélio já possuía uma acusação estupro, denúncia feita em março de 2021. Em agosto do mesmo ano o Ministério Público do Acre (MPAC), denunciou o suspeito, dando um prazo de 10 dias para que ele respondesse a acusação.