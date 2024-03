Influencer faz ensaio de gestante ao lado de filho de cavalo de Wesley Safadão avaliado em meio milhão

A influenciadora Manuela Ávila está radiante na reta final de sua segunda gravidez! A influenciadora decidiu registrar o momento especial com um ensaio fotográfico de gestante no estilo country. Na reta final da gestação, com 9 meses da espera pelo segundo filho, Conrado, a influenciadora compartilhou em suas redes alguns cliques desse belíssimo ensaio.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet conversou com Manuela Ávila, que falou os detalhes dessa produção. De acordo com influenciadora, entre os cliques, a produção contou com um cavalo valioso filho de um dos cavalos mais avaliados do Wesley Safadão. De acordo com os proprietários do rancho onde o animal vive no Acre, hoje o cavalo custa em cerca de $500 mil reais no mercado.

“As fotos foram feitas pelo Jonatas Limma no Rancho Casa da Sogra, tive a oportunidade de fotografar com o Western Fling, garanhão, quarto de milha, ganhador de 4 campeonatos acreanos de três tambores com de mais de 30 mil acumulados em prêmios. E por curiosidade o Western Fling é filho de um dos cavalos mais avaliados do Wesley Safadão”.

Sobre o estilo escolhido para o ensaio, a influenciadora revelou que trouxe um pouco das suas raízes e reviveu momentos nostálgicos entre os cliques.

“O estilo country é algo que me encanta muito e me lembra de onde vim, interior de Minas Gerais. A paixão por cavalos vem desde a infância (eu não perdia uma cavalgada, uma festa agropecuária da minha cidade). Essa proposta de ensaio eu já tinha em mente há muito tempo e consegui realizar agora na segunda gestação. Em breve Conrado chegará e tenho certeza que vai herdar esse amor pelo mundo country assim como a mamãe e o irmão mais velho”, disse em entrevista ao ContilNet.

Com os look da Pastoril, Manuela Ávila liberou o ensaio completa para nossa coluna. Siga Manuela no Instagram, clique AQUI! Veja a galeria de fotos: