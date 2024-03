Macron dá adeus ao Brasil com brincadeira nas redes: “Foi casamento”

A visita do presidente da França, Emmanuel Macron, ao Brasil, ocorrida entre terça-feira (26/3) e quinta-feira (28/3), movimentou as redes sociais. Foram produzidos diversos “memes” com fotos publicadas ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principalmente no encontro deles em Belém (PA), como se estivessem realizando um ensaio de pré-casamento.

Diante da brincadeiras, o presidente francês publicou na conta do X, antigo twitter, que “algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento! A França ama o Brasil, e o Brasil ama a França!”.

Ainda na postagem, Macron agradeceu a recepção do presidente Lula e da primeira-dama do Brasil, Janja, e descreveu os feitos atingidos com a viagem, como fomento aos intercâmbios científicos, artísticos e estudantis e discussões sobre mundo econômico, cultural e intelectual.

Lula condecora Macron com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul Vinícius Schmidt/Metrópoles

O presidente francês destacou que, em sua visão, a eleição do presidente Lula e a “maneira como você restaurou o equilíbrio institucional significa muito para nós”. E finalizou a postagem escrevendo: “Viva a amizade entre o Brasil e a França”.

O post de Macron no X foi acompanhado do cartaz do filme La La Land com a foto dos dois líderes de mãos dadas.

Em resposta, na rede social, o perfil de Lula comentou com três emojis: a bandeira do Brasil, corações e a bandeira da França.