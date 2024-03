Mãe e filha ficam gravemente feridas após serem atropeladas na Avenida Ceará

Um acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (8) no bairro Habitasa, em Rio Branco (AC), quando uma mãe e sua filha foram atropeladas por um motociclista na Avenida Ceará.

De acordo com relatos obtidos no local, Ataide de Carvalho Lira, 22 anos, conduzia sua moto Honda Titan preta no sentido do primeiro ao segundo distrito da cidade quando, ao se aproximar da quarta ponte, encontrou-se inesperadamente com a mãe e a filha atravessando a rua. O impacto foi inevitável, deixando Carmen Rodrigues de Oliveira, 33 anos, autônoma, gravemente ferida, enquanto sua filha, uma criança de 11 anos, sofreu lesões menos severas.

Os familiares que acompanhavam as vítimas imediatamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe de suporte avançado chegou ao local e encontrou Carmen em parada cardiorrespiratória. Após mais de 30 minutos de reanimação, os paramédicos conseguiram estabilizá-la, graças ao esforço da equipe médica.

Após ser estabilizada, Carmen foi encaminhada em estado gravíssimo para o Pronto Socorro de Rio Branco, onde recebeu cuidados intensivos devido a politraumatismo e traumatismo craniano encefálico. A médica plantonista do Samu, Dra. Denise Fontes, destacou a gravidade dos ferimentos e a necessidade de cuidados intensivos para a paciente.

O condutor da moto sofreu apenas escoriações leves e também foi levado ao pronto-socorro para avaliação médica. Testes realizados pela equipe policial do BPTRAN constataram que não havia presença de álcool no sangue do condutor. Todos os procedimentos legais foram seguidos, incluindo a análise pericial do local do acidente.