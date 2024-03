MãePod! Empresárias acreanas lançam podcast para falar sobre maternidade e mais

A produtora de audiovisual Sans Filmes lança mais um produto original, agora 100% dedicado às mulheres. É a estreia do podcast MãePod, apresentado pelas empresárias acreanas Jucianne Menezes e Sandra Mendes.

“O podcast que irá abordar principalmente sobre maternidade e suas infinitas nuances e como isso afeta a vida das mulheres no âmbito social, emocional e físico. As duas apresentadoras são mães e ativistas da maternidade. O programa marca a nova fase da produtora San Francisco Filmes, em novos estúdios e com formatos inéditos no mercado audiovisual acreano”, explica o diretor da Sans, Douglas Barros.

Sandra Mendes, uma das apresentadoras, explica que no projeto, ela e Jucianne se unem para compartilhar seus insights, dicas e experiências sobre a jornada da maternidade, explorando os altos e baixos dessa aventura incrível e desafiador

que é ser mãe.

“Além disso, outras mães e profissionais da área se juntarão ao podcast em conversas envolventes e informativas, oferecendo uma variedade de perspectivas sobre os desafios e alegrias da maternidade”, disse.

Jucianne disse ao ContilNet que a ideia surgiu como uma “união perfeita de propósitos” e que está muito feliz com o projeto:

“Eu já vinha pensando numa forma de como dar voz a tantas mulheres que passam pela gravidez, que é esse universo solitário e de tantos desafios, mesmo com as delícias que fazem parte dele. Quando Douglas e Sandra apareceram com essa ideia, eu aceitei com muita felicidade e caí de cabeça, entendendo que nós, mulheres e mães, precisamos nos unir porque juntas somos mais fortes. Muitas vezes, o que nos falta é informação e compartilhamento. Por isso, surge esse podcast permeado pela missão de informar, compartilhar, entreter e promover conexão”.

O MãePod será transmitido nos canais do ContilNet Notícias no Youtube e no Facebook, semanalmente. A data de estreia será revelada com exclusividade pelo ContilNet.