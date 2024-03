Mais uma polêmica: prova do TJAC é remarcada para o mesmo dia do concurso da DPE e causa revolta

A prova do concurso do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) para o cargo de analista judiciário, que foi cancelada após os candidatos constatarem que os cadernos de questões estavam incompletos, teve a data de aplicação da prova remarcada para o dia 28 de abril. A data escolhida era temida por ‘concurseiros’ da área, visto que neste mesmo dia acontece a aplicação da prova do concurso da Defensoria Pública do Estado (DPE/AC).

O anúncio da nova data para o concurso do TJAC causou revolta nos inscritos dos dois concursos. “Primeiro faz a pessoa ter que escolher entre TJ e OAB e agora entre TJ e DPE. Desrespeito total”, disse um internauta. “O que eu mais temia. Pelo amor de Deus remarquem essa data… No mesmo dia da prova da DPE não dá”, disse outra pessoa.

A Administração do TJAC estabeleceu a data do dia 28 de abril, no período da manhã, para a aplicação da prova especificamente para analista judiciário na área judiciária no concurso para servidores.

No último domingo (24), quando foi realizado o concurso em 22 escolas de Rio Branco e 5 escolas de Cruzeiro do Sul, o Instituto Verbena anunciou inconsistências na impressão do caderno de provas para o cargo de analista judiciário na área judiciária.

No edital do concurso da DPE/AC, que será realizado pela banca Cebraspe, consta a informação de que a prova escrita específica (P2) terá a duração de 5 horas e será aplicada no turno da manhã e a prova escrita específica (P3) terá a duração de 5 horas e será aplicada no turno da tarde.

