Marina Sena choca ao falar sobre vício em sexo anal: “Dava muito”

O famoso surubão de Fernando de Noronha, que envolveu artistas como Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank virou um programa no YouTube. E a atração nem estreou, mas já está causando um alvoroço na web. Tudo por conta de uma declaração de Marina Sena, que afirmou ser viciada em sexo anal. Eita!

“Dar o cu é viciante. Nem comece, porque você vai viciar. É rapidinho para gozar. Mas ultimamente não estou mexendo tanto com o cu. Eu namorava um cara com o pau menor, dava muito o cu para ele”, garantiu.

A cantora ainda deu detalhes da sua intimidade entre quatro paredes. “Sou preguiçosa, gosto que me comam”, revelou. Marina ainda lembrou que muitos homens “não sabem lidar com o pau que têm”, ao opinar se o tamanho do pênis importa ou não na hora H.

Marina está solteira desde julho do ano passado, quando colocou um ponto final no relacionamento com Iuri Rio Branco. Os dois, que moravam sob o mesmo teto, haviam passado por um crise e, por isso, estavam vivendo em casa separada como alternativa para reatar o namoro. No entanto, a medida não teria resolvido a questão e eles decidiram se separar.

No comando do bate-papo, que será exibido nesta terça-feira (5/3), a partir das 19h, Gagliasso e Ewbank, que foram acusados, na época, de organizar a festinha sexual para os amigos, na ilha em Pernambuco. Para quem não lembra, a história surgiu em 2019, logo após a separação de Débora Nascimento e José Loreto.