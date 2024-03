MC Daniel toma invertida de influenciadora ao defender Yasmin Brunet

Senta que lá vem polêmica, meu caro leitor. Nesse domingo (17/3), MC Daniel participou do programa de Luciano Huck na TV Globo, causando revolta na web. O funkeiro, que está no elenco de Dança dos Famosos deste ano, saiu em defesa de Yasmin Brunet, depois dela ser acusada de racismo contra Davi Brito, durante estadia no BBB24.

“Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Até para julgar, as pessoas precisam saber ensinar as pessoas. Não é apontando o dedo e expondo ela que você ensina a evoluir e a melhorar. Somos seres humanos e temos que ter empatia pelo próximo, porque é isso que Jesus gostaria que a gente fizesse”, declarou.

Vídeo: MC Daniel e Yasmin Brunet revelam “gravidez” a MC Ryan SP

Ao ver a repercussão da declaração do artista, a influenciadora Sara Mara, conhecida como Samara Brisa, atuante na causa do povo preto, decidiu compartilhar um vídeo detonando Daniel. “Primeiro que esse tipo de conversa não te cabe. Você não tem direito de falar sobre uma dor que não te pertence. Isso vale pra você e pra dona Yasmin”, destacou.

E seguiu a influencer digital que conta com mais de 400 mil seguidores: “Do mesmo jeito que a gente não tem direito de vim aqui, cutucar sua ferida, você não tem direito de sair do seu lugar e vim aqui falar de uma dor que é nossa [do povo preto], que você não tem nada a ver com isso. Segundo, nós não estamos falando de erro não. Erro é o GPS mandar virar pra direita e vocês virar pra esquerda. É, você colocar açúcar no feijão ao invés de sal. Esse comportamento que a sua amiga teve não é um erro meu querido, é parte do movimento criminoso chamado racismo”.

Sara ainda pontuou que o discurso do cantor não vale de nada, já que o que a modelo fez foi acompanhado publicamente durante a passagem pelo reality. “Cale a sua boca, lava a sua língua. Apontar e expor seria buscar a intimidade de uma pessoa e trazer isso para a mesa, mas logo aconteceu. Você simplesmente sai do fato de que sua amiga foi para um programa, televisionado no Brasil inteiro, que viu as atitudes dela. Então, não tem ninguém trazendo pro claro que foi feito no escuro não. A gente viu o tempo todo”, ressaltou.

Logo depois do vídeo de Brisa viralizar, MC Daniel reagiu e se pronunciou sobre o discurso da influenciadora. “Vou falar a verdade não consegui assistir o programa, tô na Dança dos Famosos, ela foi ao programa, eu estava lá trás e só vi a galera atacando, vaiando. Não entendi, entrei e falei o que eu vi na hora”, se justificou.

Ele continuou e deu razão para Samara e agradeceu a um perfil de notícias do Instagram por tê-lo avisado sobre o assunto: “Pra você estar falando assim é porque tem argumentos e motivos. Eu quero conhecer você, quero entender melhor e falar sobre com propriedade. Wakanda Gossip, obrigado por me mostrar esse vídeo dessa mulher brava”.

Daniel encerrou a declaração pedindo apoio para que pudesse conhecer a luta do povo preto e pedindo perdão para Samara Brisa. “Agora quem puder me ajudar melhor, como entender tudo sobre o assunto, vou ficar felizão e vou poder abrir os olhos de mais pessoas. DESCULPA por agir sem saber o que tava rolando, NÃO VAI SE REPETIR”, finalizou.