Mulher é atropelada na faixa de pedestre após sair do trabalho em Rio Branco

Uma mulher identificada como Thais Leia Brandão Gomes Shanenawá, 28 anos, foi atropelada na noite desta quinta-feira (14) enquanto tentava atravessar a BR-364, na altura do bairro Distrito Industrial, em frente à Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em Rio Branco (AC).

De acordo com informações preliminares, Thais havia acabado de sair do trabalho e se dirigia para casa quando o acidente ocorreu. Ao tentar atravessar a rodovia na faixa de pedestre, ela não percebeu a aproximação de um veículo Chevrolet Ônix de cor prata e foi atingida. O impacto foi tão forte que a vítima caiu ao solo.

O condutor do veículo, cuja identidade não foi divulgada, agiu rapidamente e parou o carro imediatamente após o atropelamento. Ele prontamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para o local. Os socorristas prestaram os primeiros socorros a Thais, estabilizando seu quadro clínico antes de encaminhá-la para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Apesar de estar estável, Thais apresentava sinais de desorientação e sofreu várias escoriações pelo corpo, além de uma fratura grave com deformidade na mão esquerda e um hematoma no rosto. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e uma equipe esteve no local para colher informações e realizar os procedimentos de praxe. O motorista envolvido no acidente cooperou com as autoridades.