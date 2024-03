O que Bolsonaro e Michelle vêm fazer no Acre? Confira agenda completa de 4 dias

O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarca no Acre no dia do aniversário dele, na quinta-feira (21), ao lado da esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A agenda dos dois foi revelada com exclusividade ao ContilNet.

VEJA MAIS: Bolsonaro chega ao Acre na quinta na condição de aniversariante do dia e de indiciado pela PF

Bolsonaro deve chegar em Rio Branco às 22h e será recepcionados por aliados acreanos e apoiadores no Aeroporto Internacional. Segundo o senador Marcio Bittar, a assessoria do ex-presidente organiza uma festa de aniversário para ele. Os apoiadores irão cantar parabéns para Bolsonaro.

Após a festa no Aeroporto, o ex-presidente e a esposa seguem para o hotel, que não foi revelado pela assessoria por questões de segurança.

Sexta-feira (22)

Logo na manhã da sexta-feira (22), Bolsonaro participa da estreia do podcast do deputado federal Coronel Ulysses, do União Brasil, a partir das 08h.

De lá, o ex-presidente segue para uma sessão especial da Câmara Municipal de Rio Branco, no auditório da FIEAC, para receber o título de cidadão rio-branquense. A proposta foi aprovada por unanimidade entre os vereadores da capital.

RELEMBRE: Câmara entrega título de cidadão rio-branquense a Bolsonaro nesta sexta; veja local e detalhes

Ao final, o ex-presidente vai almoçar em um restaurante de Rio Branco. O local exato não foi divulgado pela assessoria.

Segundo o senador, Bolsonaro terá 3 opções de escolha para almoçar todos os dias e irá decidir onde comer, na hora.

Já a partir das 15h, o ex-presidente participa de um Seminário de Segurança Pública na Uninorte, com a presença do especialista Roberto Mota.

O senador Marcio Bittar e o deputado federal Coronel Ulysses serão os mediadores do evento.

Filiação de Bocalom

Mais tarde, às 17h, o ex-presidente segue para a Praça da Revolução, em frente à Prefeitura de Rio Branco, para participar do ato de filiação do atual prefeito da capital, Tião Bocalom, ao PL.

CONFIRA: Bolsonaro no Acre: Bocalom bate o martelo e define local para ato de filiação em Rio Branco

No mesmo horário, a ex-primeira-dama realiza um evento fechado com cerca de 200 mulheres do PL. A assessoria não informou o local da reunião. O evento deverá ser alusivo ao aniversário da ex-primeira-dama, que acontece na sexta-feira.

Sábado (23)

No sábado (23), Bolsonaro deve tomar café em algum Mercado Municipal de Rio Branco, que ainda não foi revelado pela assessoria do ex-presidente.

Após isso, ele acompanha a esposa em um evento aberto do PL Mulher, no Maison Borges, em Rio Branco.

SAIBA MAIS: Com Bolsonaro, Michelle participará de evento do PL que vai reunir centenas de mulheres em Rio Branco

A tarde, o ex-presidente viaja para Senador Guiomard, cerca de 25km distante da capital, para acompanhar algumas obras de emendas senador Marcio Bittar, executadas enquanto ele ainda era presidente. A principal visita é nas obras de um conjunto habitacional com 30 casas.

Bolsonaro e Michelle retornar para Rio Branco e irão participar de um jantar especial. O local não foi informado pela assessoria.

Os dois retornam para o Rio de Janeiro apenas no domingo (24), no voo da manhã.