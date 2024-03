Na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (1), a Polícia Militar do Acre publicou a retificação do resultado final do concurso e a convocação de candidato (sub judice) para a matrícula no Curso de Formação.

A matrícula dos convocados vão ocorrer até o dia 11 de março de 2023, em Cruzeiro do Sul no 6º Batalhão de Polícia Militar, e em Rio Branco, Centro de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (CIEPS).

Veja o resultado final: