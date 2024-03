Prefeitura de Rio Branco inicia entrega de sacolões aos moradores da Cidade Nova

A Prefeitura de Rio Branco deu continuidade na manhã deste domingo (10) a “Operação Dignidade” com a entrega de sacolões para as pessoas afetadas pela enchente. A primeira etapa da entrega aconteceu no bairro Cidade Nova, que teve 85% da área alagada. O investimento do programa é estimado em quase R$ 3,5 milhões.

Segundo a gestão, a prefeitura cadastrou 3 mil pessoas para recebimento de sacolões, contendo 32 itens e pesando cerca de 33 quilos cada um. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Tião Bocalom se mostrou satisfeito com o trabalho realizado pelos mais de 140 cadastradores da prefeitura municipal. Segundo ele, todos se dedicaram para ajudar as famílias da Baixada da Sobral, Cidade Nova e Taquari. Além disso, dos mais de 10 mil sacolões adquiridos, apenas 8 mil foram entregues pelos fornecedores.“Esperamos que as pessoas tenham paciência. A gente comprou bastante sacolões e as empresas entregaram 8 mil”, declarou o gestor.

Os demais pontos de entrega de sacolões ocorre no CEASA, Secretária de Cuidados com a Cidade e Quadrilhodromo, próximo à Arena da Floresta. A prefeitura lembra ainda que para a retirada dos insumos que contém ainda, kit de limpeza e água mineral, as pessoas devem se dirigir ao local com as fichas entregues no ato do cadastramento.