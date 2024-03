“Rezar muito e ter fé”, afirma Lima Duarte após perder a filha

Menos de duas semanas após perder a filha, Julia Martins, de 49 anos, Lima Duarte viajou para Minas Gerais em busca de oração. O ator compartilhou com seus seguidores alguns momentos de sua visita a um centro espírita e falou sobre fé.

“Fui em busca de Eurípedes Barsanulfo, na Casa Espírita em Sacramento – MG e não esqueci de Guimarães Rosa, que nos diz: ‘Rezar muito. E ter fé. Porque as coisas estão todas amarradinhas é em Deus’”, escreveu Lima Duarte na legenda de uma sequência de fotos.

Nos comentários, fãs do artista deram seus depoimentos e enviaram mensagens de apoio: “Também perdi meu filho há três meses. É só dor no vazio da alma. Dizem para termos força, que Deus sabe de todas as coisas, mas eu acho que Ele não conhece a saudade…”, desabafou uma. “Que lindo, Lima!!! Que bom o senhor ser espírita e brasileiro!!!!❤️❤️❤️❤️🙌🙌🙌👏👏👏”, elogiou outro. “Força meu querido, você está no coração dos Brasileiros ❤”, garantiu um terceiro. “Que os mentores espirituais te ilumine e fortaleçam a tua fé 🙌❤️”, desejou mais uma.

Desabafo após o falecimento

No último dia 17, morreu, aos 49 anos, Julia Martins, filha de Lima Duarte. O ator, de 93 anos, usou as redes sociais para lamentar a partida da moça, que estava internada desde o dia anterior, no Hospital São Camilo, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

“Quando todos que conheço se forem, o que restará? Vazio. Silêncio. Sim, o resto é silêncio”, escreveu o patriarca no perfil do Instagram. Julia era fruto do relacionamento de Lima com Marisa Sanchez. Ela era enfermeira e morava na capital paulista.

Nos comentários da publicação, os seguidores deixaram mensagens de apoio a Lima Duarte. “Força Lima, querido. Estou com o pensamento em vocês!”, disse uma pessoa. “Meus sinceros sentimentos. Deus conforte o coração da família”, desejou outra. “Meus sentimentos e profundo pesar. Deixo meu carinho a toda família”, falou uma terceira.

Notícias da assessoria de imprensa do ator

Após a morte de sua filha, Julia Martins, Lima Duarte voltou ao sítio em que mora. A assessoria do veterano explicou que ele está bem e em contato direto com a família.

“O Lima (Duarte) está bem, na medida do possível para uma situação dessas. Ele voltou para o sítio onde mora e está em contato direto com a família”, declarou a equipe do ator, em contato com o Jornal Extra.

Lima Duarte voltou às redes sociais para se manifestar sobre a morte de sua filha, Julia Martins. O ator ainda falou sobre o legado deixado por sua filha.

“Com profundo pesar, comunicamos o falecimento ontem (16/2) de nossa amada filha Julia Martins, aos 46 anos, filha do ator Lima Duarte”, diz a nota, publicada nos Stories.

Na sequência, ele falou sobre o luto de sua família. “Nossa família permanece unida, sustentada pela fé e certos do amparo espiritual. A saudade será eterna, mas seu legado de amor e afeto continuará a iluminar nossos corações. Agradecemos as mensagens de apoio neste momento difícil”, completou.