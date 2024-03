Rios apresentam vazante em cinco municípios; Rio Branco e outros quatro seguem subindo

O governo do Estado divulgou mais um boletim das enchentes nesta segunda-feira (4). De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, na medição das 06h, cinco municípios do Acre apresentaram vazante.

Da Bacia do Rio Acre, Assis Brasil (4,58 metros) e Capixaba (14,87 metros) marcaram redução do nível das águas. O Riozinho do Rola, na capital, também apresentou vazante ao marcar 17,41 metros.

Na Bacia do Abunã, o município de Plácido de Castro também voltou a apresentar vazante. O manancial marcou 12,52 metros e está próximo de sair do transbordamento, que é de 12,50 metros.

Já na Bacia do Purus, Sena Madureira segue em subida ao marcar 16,54 metros. Em relação ao Rio Tarauacá-Envira, Feijó apresentou subida e atingiu 13,43 metros. A enchente no município de Tarauacá segue em vazante. O manancial marcou 10,62 metros e já está próximo de deixar o transbordamento.

Sobre a Bacia do Rio Juruá, Cruzeiro do Sul segue subindo e marcou 13,75 metros nesta segunda-feira. Por outro lado, em Porto Walter, o manancial segue em vazante, e marcou 12,28 metros.