Sábado será de ventos intensos e temperatura amena no Acre, alerta previsão

Um boletim divulgado neste sábado (23) pelo Portal O Tempo Aqui informa que o dia será de tempo instável, com chuvas, que podem ser acompanhadas de temporais, vai no oeste do Acre, em Rondônia, no Amazonas, em Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, na Bolívia (planícies) e no Peru (região de selva). Em muitas áreas, ocorrem temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias, principalmente no Distrito Federal, em Goiás e no Amazonas.

De leste e sul do estado (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): temperatura amena, ventos intensos e muitas nuvens vai predominar, mas, em alguns pontos, pode chover pela manhã. Baixa probabilidade de chuvas fortes. Os ventos sopram, entre fracos e moderados, com fortes rajadas, de até 50km/h, da direção sudeste e variações do sul.

Já na região de Centro e oeste do estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): tempo extremamente instável, com temperatura amena, ventos intensos e chuvas a qualquer hora, que podem ser acompanhadas de raios e ventanias. Alta probabilidade de chuvas fortes e trovoadas. Os ventos sopram, entre fracos e moderados, com rajadas, da direção sudeste e variações do sul.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 29 e 27ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 25 e 27ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 25 e 27ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 25ºC e 27ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 26 e 28ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 26 e 28ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 26 e 28ºC.