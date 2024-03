Vídeo sobre suposto acordo entre Wanessa e produção do BBB24 viraliza

A expulsão de Wanessa Camargo do BBB24 ainda está dando o que falar. E, horas após a desclassificação da cantora, um vídeo sobre um suposto acordo com a produção do reality show passou a viralizar nas redes sociais.

O vídeo em questão é uma conversa entre Wanessa e Yasmin Brunet no programa. Nele, a artista menciona que conversa com o “além” e que sugeriu uma alternativa para tirarem ela do reality mais fácil, caso fosse necessário. O corte vem sendo usado por internautas para justificar a “fácil” aceitação da denúncia feita por Davi contra a cantora.

No vídeo, Yasmin dispara para a amiga: “Para de fazer isso, de ficar contando coisa que não dá pra contar. Não dá pra entender isso que você falou. Falou com quem? Com o espírito? Com o além? Não entendi”. Wanessa, então, conta: “Aham, com o além. Eu falei assim: ‘Se eu estiver sendo… se quiserem me tirar do programa mais fácil, é só fazer um puxa’”.

Em seguida, Yasmin, ainda sem entender, manda a amiga parar com os pensamentos. “Você tem que parar com essas coisas. Vai acontecer quando for acontecer”, pontuou. “Eu sei, mas eu falo… você não conversa com o universo? Eu converso”, respondeu. “Sim, mas é a dinâmica. Se você não foi, não quer dizer nem que é bom nem ruim”, respondeu Brunet.

Wanessa insiste, mas pede que as duas parem de falar no assunto. “Eu sei, eu estou falando que se quiserem me tirar… deixa quieto”, conclui a cantora. Yasmin, então, parece entender a mensagem da amiga. “Ah, tá, entendi. Mas não tem, é imparcial, cara. Não tem isso. Entendi o que você quis dizer agora”, disse ela.

Nas redes sociais, internautas repercutiram a situação. “Aqui Wanessa comentou abertamente o acordo com a produção. Não foi expulsão, foi contenção de danos. Me sentindo burra de ter acreditado que Wanessa seria tratada com um participante qualquer”, escreveu uma usuária do X, antigo Twitter. “O Davi não tem culpa da saída da Wanessa, a culpa é do acordo que ela fez com a produção”, disse outra.

Uma terceira opinou: “Tô adorando esses vídeos desenterrados da Wanessa falando do suposto acordo feito com a produção. Como eu falei… esses camarotes, antes de entrar, fizeram acordo com a Globo para que o hate e cancelamento não fosse alimentado pela emissora quando saíssem”.

