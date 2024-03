Virgínia Fonseca revela quanto engordou no primeiro mês de gravidez

Virgínia Fonseca, que está esperando José Leonardo, fruto do seu relacionamento com o cantor Zé Felipe, revelou nesta sexta-feira (1º/3), quanto engordou nas primeiras semanas de gestação. A influenciadora completou dois meses, que equivale a 8 semanas.

“Eu bato palma, com a mão e com o pé pra quem engorda de 8k a 12kg na gestação, que é o que tem que engordar. Gente, eu engordei 5kg em um mês. Tem noção disso? 5kg em um mês”, contou aos seguidores em seu perfil do Instagram.

A nora de Leonardo ainda relembrou de quando estava grávida das outras filhas, Maria Alice e Maria Flor: “Da Maria Alice eu engordei 23kg. Da Maria Flor eu já engordei 16kg só, consegui me conter, mas nada perto de 12kg”.

No dia 20 de fevereiro, o casal realizou o chá revelação do terceiro filho. Numa cerimônia intimista, apenas com amigos mais chegados e familiares, eles descobriram a chegada do herdeiro, com direito a uma live na web para comemorar.

Após a coluna Fábia Oliveira revelar, com exclusividade, que o primeiro dia de aula de Maria Alice foi marcado pela presença de seguranças em volta da pequena, Virginia Fonseca decidiu se manifestar sobre a situação. Nos stories do Instagram, a influenciadora compartilhou a notícia, confirmou a história e explicou que não economiza quando o assunto é a segurança das filhas.

“Primeiro dia de aula não! Todos os dias até ela parar de estudar kkkkkkkk (Maria Flor e José Leonardo entram nisso também). E são dois seguranças! Um dentro da escola e um do lado de fora… e se reclamarem, pego mais um para fazer a ronda no quarteirão! Segurança nunca é demais e nós aqui gastamos o que for preciso para a segurança dos nossos filhos!”, apontou a empresária.

Virginia ainda completou: “O mundo é cruel e eu que não pago para ver. Obs: se isso for real, eu pensei que as picuinhas de pais demoravam um pouco mais, viu”, escreveu.

Em seguida, a influenciadora contou que as crianças não pisam fora de casa sem segurança.

“E digo mais… não é só na escola não. No parquinho, aqui dentro do condomínio, elas também não vão sem segurança não. Não pisa fora de casa sem segurança. Não andam, gente. Vocês vão me desculpar, mas enquanto Deus me der condições, vai andar com segurança. Vai tá com 50 anos, andando de segurança. 80 anos, andando de segurança”, declarou.

Segundo Virginia Fonseca, Zé Felipe já queria mandar três seguranças para o local, mas ela avaliou que dois seriam o suficiente. “E não sou só eu não. Zé Felipe também é o bitolado. Inclusive, na escola, ele já queria mandar três. Eu falei: ‘calma, Zé. Dois tá bom. Um fora e um dentro’. Mas se começar a reclamar também, vai três”, encerrou.