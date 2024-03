Wanessa surge “disfarçada” e rodeada de seguranças após expulsão; veja

Wanessa Camargo fez sua primeira aparição pública após ser expulsa do BBB24, na tarde deste sábado (2/3). A cantora foi vista no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, rodeada de seguranças. Além disso, a artista parecia estar “disfarçada” já que usava um casaco com capuz na cabeça e uma máscara.

Wanessa foi expulsa do BBB24, no começo da tarde deste sábado (2/3). Ela foi chamada ao confessionário, horas após Davi afirmar ter sido agredido pela cantora. Depois de cerca de 10 minutos, a produção pediu que os participantes entregassem os pertences da artista.

Clique AQUI para ver as fotos.

“Arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa”, disse a voz.