7 jogos grátis para resgatar e jogar no PC, consoles e mobile

Chegou a hora de aproveitar o melhor do mundo dos games sem gastar um centavo! Nesta semana, nossa seleção especial inclui 7 jogos gratuitos para você resgatar e curtir em diversas plataformas, incluindo PC, consoles e dispositivos móveis.

De aventuras épicas a batalhas eletrizantes, cada título promete horas de entretenimento sem comprometer o bolso.

Prepare-se para mergulhar em mundos fantásticos e desafios emocionantes que só os jogos podem oferecer.

Com opções para todos os gostos e estilos, o Voxel garante que você encontrará algo perfeito para animar seu fim de semana. Confira a seguir!

The Big Con (PC)

The Big Con mergulha os jogadores na pele de Ali, uma adolescente ligeira e descolada dos anos 90, que embarca em uma odisseia de pequenos golpes para salvar o negócio de sua mãe.

Em uma trama que mescla humor e estratégia, use habilidades de disfarce, persuasão e furtividade para superar diversos obstáculos.

Cada cenário é ricamente detalhado, desde ruas agitadas a parques de trailers, em que cada interação e escolha influencia o rumo da história.

Com uma paleta de cores vibrantes e diálogos cheios de referências culturais da época, a experiência captura a essência dos anos 90 com um toque de irreverência e diversão.

Town of Salem 2 (PC)

Town of Salem 2 traz uma narrativa imersiva de conspirações e estratégia. O game apresenta novos papéis com habilidades únicas, permitindo enfrentar desafios como membros da Cidade, da Coven, dos Neutros ou do recém-introduzido grupo Apocalipse. Um destaque é o modo Quatro Cavaleiros, que adiciona complexidade à jogabilidade.

Os usuários têm maior controle sobre seus personagens e podem personalizar desde animais de estimação até interiores das casas.

Dungeons 3 (Xbox One e Xbox Series X/S)

Dungeons 3 nos convida a assumir o papel de um senhor do mal que, com a ajuda da tenente, Thalya, precisa construir e gerenciar um calabouço subterrâneo, repleto de salas, armadilhas e estruturas diversas.

A partir deste calabouço, crie um exército formado por criaturas como orcs, succubus e zumbis para invadir o mundo da superfície e corrompê-lo.

O título mescla gestão de calabouços com estratégia em tempo real na superfície, proporcionando uma campanha extensa para um jogador e também modos multijogador.

O humor é um componente chave, com várias referências a obras de fantasia e ficção científica, além de interações divertidas entre Thalya e o narrador, que frequentemente quebra a quarta parede.

Eiyuden Chronicle: Rising (Xbox One e Xbox Series X/S)

Eiyuden Chronicle: Rising é um RPG de ação ambientado no mesmo universo de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Ele serve como um prequel e apresenta uma trama que entrelaça as histórias de vários personagens, que posteriormente se tornarão companheiros no jogo principal.

Rising é notável por seus elementos de construção e melhoria de cidade, integrados em sua jogabilidade, juntamente com combate rápido e de muita ação.

À medida que os players exploram antigas ruínas e ajudam a reconstruir uma cidade devastada por um terremoto, eles desvendam um segredo maior que tem implicações profundas para um dos personagens.

I am Fish (Xbox One e Xbox Series X/S)

I am Fish é uma aventura que envolve quatro peixes amigos tentando voltar para o oceano. Separados de seu lar em um aquário de loja de animais, cada peixe possui habilidades únicas que os jogadores devem utilizar para navegar por desafios intrigantes em cenários que misturam o charme rural de Barnardshire com perigos urbanos.

É necessário guiar os peixes através de obstáculos terrestres e aquáticos, utilizando recipientes improvisados como bacias e baldes para mantê-los hidratados.

Grounded (PC)

Grounded é uma aventura de sobrevivência em que assumimos o papel de uma das crianças encolhidas ao tamanho de uma formiga, explorando um quintal vasto e cheio de perigos.

Ele é conhecido pela sua perspectiva única, transformando objetos e insetos comuns em desafios gigantescos e ameaças. É preciso construir bases, coletar recursos e fabricar ferramentas para sobreviver contra as hordas de insetos gigantes.

O ambiente do quintal é repleto de micro-habitats detalhados como lagoas, cavernas de cupins e até montanhas de areia, cada um apresentando seus próprios desafios e segredos.

O jogo também permite que você jogue sozinho ou com amigos em modo cooperativo, oferecendo suporte a mundos compartilhados onde os progressos são salvos, permitindo a continuidade mesmo na ausência do anfitrião original

Devil May Cry: Peak of Combat

Devil May Cry: Peak of Combat traz a experiência clássica da franquia ao mobile, mantendo a essência de sua jogabilidade estimulante e estética estilizada.

Ele se destaca por trazer combates intensos e dinâmicos em que é possível executar uma variedade de combos e movimentos estilosos.

Ao assumir o papel de personagens icônicos como Dante e Vergil, os jogadores enfrentam demônios em uma série de cenários familiares para os fãs da série.

A mobilidade é ampliada pela possibilidade de jogar em cooperação, adicionando uma dimensão social à caçada demoníaca.