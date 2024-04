Acreana conquista terceiro lugar no campeonato Arnold South America de Fisiculturismo

A atleta acreana Andréia Gadelhdo usou as redes sociais nesta segunda-feira (8) para compartilhar e agradecer aos seguidores, amigos e apoiadores pela conquista do terceiro lugar no campeonato de fisiculturismo Arnold Classic South America 2024, realizado em São Paulo (SP) no último final de semana. O campeonato, reconhecido como o maior do gênero no Brasil, teve sua décima edição sediada na Expo Center Norte, localizada na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo.

Em suas redes sociais, Andréia compartilhou sua emoção e gratidão: “Sobre meu top 3 no Arnold só agradecer os envolvidos”, escreveu. Ela mencionou seu treinador Thiago Santisteban, o parceiro de treinos Ezequiel Cortereal, o terapeuta Rodrigo Stabile, o médico Adriano Antunes, a fisioterapeuta Lu Momoooki e o massagista Rodrigo Boris, reconhecendo a importância de cada um em sua jornada até o pódio.

“Sem o apoio dessas pessoas incríveis, não teria sido possível alcançar esse resultado tão significativo. Cada um de vocês contribuiu de maneira única para que eu pudesse me superar a cada dia e me preparar da melhor forma para essa competição”, afirmou Andréia.