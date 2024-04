Acusado de assassinar jogador de futebol é reconhecido por vítimas de assaltos em Rio Branco

Um dos acusados de matar o jovem Tiago Oséias Tavares de Lima, 18 anos, que estava no Acre para jogar futebol pela base do Santa Cruz-AC, foi levado para a Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE).

Darcifran de Morais Eduíno Júnior, de 24 anos, foi reconhecido por testemunhas e vítimas como participante em assaltos ocorridos em diversas regiões da capital do estado do Acre.

ENTENDA O CASO: Jogador de futebol é assassinado a tiros no Segundo Distrito de Rio Branco

O homem foi preso ainda no dia 31 de março, depois da execução do jogador de futebol, juntamente com outros três, indiciados por sequestro seguido de morte, corrupção de menores e participação em organização criminosa.

Darcifran estava sendo monitorado por investigadores da polícia, por estar envolvido em diversos assaltos na região do Segundo Distrito.