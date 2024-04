Adolescente de 13 anos morre após sofrer agressões de colegas em escola; pai diz que filho sofria bullying

A agressão contra Carlos Teixeira Gomes Ferreira Nazara aconteceu no último dia 9. Ao chegar da escola, o adolescente reclamou de dores nas costas e falta de ar.

O pai, Julisses Fleming Gomes Ferreira Nazara, disse ao GLOBO que levou o filho à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Praia Grande mais de uma vez.

Os sintomas do adolescente se intensificaram na segunda-feira, uma semana após a agressão. Com as queixas do filho, o pai decidiu levá-lo à UPA Central de Santos (SP), onde o jovem precisou ser internado e entubado.

No dia seguinte, o jovem transferido para a Santa Casa de Santos e morreu após três paradas cardiorrespiratórias.