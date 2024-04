Ambulância capota ao bater em carro onde homem dormia tranquilamente

O fato ocorreu na madrugada deste sábado (13), na linha 1, estrada que liga a Vila do Incra à Vila do V, zona rural do município de Porto Acre.

Segundo informações obtidas pelo ContilNet, uma ambulância de pequeno porte do município de Porto Acre, retornava de Rio Branco, onde teria deixado um paciente no Hospital de Urgência e Emergência, e após passar cerca de quatro quilómetros da Vila do Incra, em direção a Vila do V, o motorista da ambulância colidiu com um Fiat Uno vermelho, que estava estacionado estacionado na pista. Dentro do veículo, o motorista dormia tranquilamente.

O impacto foi tão violento que a ambulância capotou e o Fiat Uno foi parar dentro do mato.

Populares que passavam pelo local logo pararam para ajudar as vítimas. Uma equipe de salvamento do corpo de Bombeiros foi chamada para prestar socorro. O motorista da ambulância e o homem do Fiat Uno não foram identificados. Eles foram socorridos e encaminhados para o hospital, onde foram avaliados e liberados.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito foi informada e militares foram ao local e isolaram o perímetro para que os procedimentos periciais fossem realizados.