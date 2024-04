Anderson dizia que ia se curar e pedia que Molejo não parasse shows

O vocalista do Molejo “falava o tempo todo que se curaria” e demonstrava bom humor durante o tratamento. “Ele passa para gente muita vontade de viver”, disse Andrezinho, que integrava o grupo, em entrevista ao Encontro (Globo) no final de março deste ano.

Anderson cantava e tocava mesmo no hospital. “Ele acordou e cantou. Em um momento de lucidez, ele quis tocar. Falou: ‘Pega meu cavaco'”, disse Andrezinho em entrevista à jornalista Paloma Poeta, do Domingo Espetacular (Record) no início deste mês.

O músico pediu aos colegas do Molejo para seguir a agenda dos shows, mesmo sem ele. “Ele fala que a gente não pode parar. Temos que continuar, porque a gente precisa ajudar ele também dessa forma. Em todos os nossos shows, muita gente chega para mandar mensagens de positividade para ele. As pessoas vêm falar no camarim, recebemos santinhos…”

MORTE AOS 51

Anderson Leonardo, do Molejo, morreu, aos 51 anos, em decorrência de um câncer. O músico havia descoberto um câncer inguinal em outubro de 2022 e após três meses anunciou que estava curado.

Entretanto, em maio de 2023, ele recebeu o diagnóstico da doença, desta vez, nos testículos e estava em fase de tratamento.

Anderson Leonardo nasceu no estado do Rio de Janeiro, em 18 de agosto de 1972. O artista deixa a mulher, a administradora Paula Cardoso, e os quatro filhos: Leozinho Bradock, Alissa, Rafael Phelipe e Alice.

POLÊMICAS

Em 2021, o cantor de pagode foi acusado de ter estuprado um jovem de 21 anos. Maycon Douglas Pinto de Nascimento Adão, mais conhecido como MC Maylon, denunciou que o estupro aconteceu em um hotel em Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro. O artista negou e afirmou ter tido relações sexuais consensuais com o bailarino.

A ex-Banheira do Gugu Solange Gomes acusou o artista de assédio no programa. De acordo com ela, que só falou sobre o assunto em 2022, a estrela do pagode a tocou e ela não se queixou, à época, por medo de perder seu emprego. O artista se manifestou alegando que as acusações da ex-A Fazenda “eram infundadas”.