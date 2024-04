Apostas do Acre na Mega-Sena, indígenas albinos, festa do trabalhador; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Mega-Sena: 16 apostas do Acre acertam quadra e levam parte do prêmio; veja de onde são

O concurso da Mega-Sena, de número 2712, realizado no último sábado (13), pela Caixa Econômica Federal, teve 6.375 apostas ganhadoras em todo o país, entre elas, 16 são do estado do Acre.

Policiais do Acre são investigados por participar de conflitos agrários em fazenda de pecuarista

A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) decidiu investigar policiais do Acre que estariam atuando em conflitos agrários na área de uma fazenda no município de Lábrea, no interior do estado vizinho.

TERÇA-FEIRA

Saiba onde será os dois novos assentamentos anunciados por ministro de Lula no Acre

Na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira (16), o governo federal publicou as portarias que criam dois novos projetos de assentamento no Acre, sob jurisprudência da da Superintendência Regional do Incra no estado.

No Dia do Sacerdócio, padre fala sobre 10 anos de missão na Cidade do Povo: “Lugar de maravilhas”

Nesta terça-feira (16) é celebrado o Dia do Sacerdócio, missão abraçada por aqueles que dedicam sua vida ao bem coletivo. Um exemplo de trajetória inspiradora é do padre Mássimo Lombardi, uma das figuras religiosas mais influentes de Rio Branco.

QUARTA-FEIRA

Governo repete e Festa do Trabalhador em Rio Branco terá atração nacional; saiba mais

No ano passado, o público lotou as escadarias do Palácio Rio Branco para um show gratuito da cantora Joelma, promovido pelo governo do Estado. Neste ano, o governador Gladson Cameli vai repetir e deve anunciar nos próximos dias a atração nacional da Festa do Trabalhador, no dia 1 de maio.

Árvore rompe fibra na BR-364 e deixa cidade do Acre sem comunicação por mais de 7 horas

Uma árvore caiu sobre uma fibra da Vital, antiga Oi, na BR-364, deixando a cidade de Cruzeiro do Sul sem comunicação total por mais de sete horas na última terça-feira (16). O município ficou sem sinal de celular e de internet.

QUINTA-FEIRA

EXCLUSIVO: Rogeria Rocha abre o jogo sobre seu romance com o humorista Cremosinho

Nesta quinta-feira (19), a influenciadora acreana Rogeria Rocha, conhecida por sua autenticidade e senso de humor cativante, que recentemente retornou de uma temporada em Fortaleza, abriu as portas de seu coração em uma entrevista exclusiva. A pauta da vez? Seu romance com o influenciador e humorista Cremosinho.

Após perder esposa, viúvo faz campanha para encontrar nova companheira

O idoso Valdenir Santos, de 72 anos, conhecido popularmente como “Seu Fã”, morador de Tarauacá, procurou o Blog do Accioly para divulgar sua disponibilidade de encontrar uma companheira interessada em um relacionamento sério.

SEXTA-FEIRA

No Acre, oito apostas são premiadas na Mega-Sena e faturam bolada em dinheiro; confira

A Caixa Econômica Federal realizou na noite desta quinta-feira (18) o sorteio das seis dezenas do concurso 2714 da Mega-Sena. No Acre, oito apostas acertaram a quadra e faturaram, no total, R$ 27.143,76 do valor do prêmio.

Povos Indígenas: conheça o drama vivido por irmãos albinos nascidos em aldeia no Acre

Existe um fosso absurdamente grande entre o poder público e as minorias indígenas no país. Dois séculos de subjugação só alargaram ainda mais o abismo entre as instituições públicas e as nações indígenas na Amazônia. E no Acre não poderia ser diferente com a maioria das 18 etnias do estado.