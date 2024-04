Aquarela Brasileira: cantor Anderson Liguth realiza shows em Rio Branco; veja valores

O cantor e compositor Anderson Martins, mas conhecido como Liguth, conhecido por trazer ritmos como samba MBP, Bossa Nova e música nacional em geral a cerca de 22 anos na cena local em Rio Branco, cumprirá agenda de dois shows no mês de abril, nomeados “Aquarela Brasileira”.

A primeira apresentação, a ser realizada na Confraria Gastrobar no dia 25 de abril, já conta com mais de 100 pessoas e ingressos esgotados. O valor do ingresso individual é de R$ 50,00, mas todos pagam meia entrada (R$ 25,00), mas será obrigatório levar 1 kg de alimento.

A segunda apresentação será realizada no Bar da Piscina da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) no dia 26 de abril, e o valor do ingresso individual também é R$ 50,00, mas todos também pagam meia entrada (R$ 25,00), e o quilo de alimento é voluntário. Além disso, também é possível fechar o valor de mesa com 4 cadeiras, por R$ 100,00.

Ambos os eventos arrecadarão alimentos para doar para uma instituição filantrópica.