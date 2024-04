Com baixa procura, 300 crianças e adolescentes foram vacinados contra dengue em mutirão

A Prefeitura de Rio Branco realizou, no último sábado, um mutirão de vacina contra a dengue em diversas unidades de saúde da capital. Com a faixa etária ampliada para até 16 anos, a busca pelo imunizante foi considerada baixa: apenas 300 crianças e adolescentes foram vacinados.

O atendimento foi feito em sete Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) e três Unidades de Saúde da Família (USF). O objetivo do mutirão é garantir que mais crianças e adolescentes sejam vacinados, além da validade dos imunizantes que vencem no dia 30 de abril.

A diretora de Vigilância em Saúde de Rio Branco, Socorro Martins, explicou ao g1 Acre que o município ainda tem 2,4 mil doses no estoque e deve aumentar a faixa etária novamente para não perder os imunizantes. “Esperava usar todas as doses que temos no estoque. Muito provável expandir a faixa etária, só preciso falar com secretário sobre o assunto”, destacou.

O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses e a faixa etária são de crianças de 6 anos até adolescentes de 16 anos. Em fevereiro, o Acre recebeu 17.810 doses da vacina contra a doença, enviadas pelo Ministério da Saúde.

Veja onde se vacinar na capital: