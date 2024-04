Com show de Cristiano Ronaldo, Al Nassr goleia o Abha fora de casa

Nesta terça-feira (2), Abha e Al Nassr se enfrentaram no Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, pela 26ª rodada do Campeonato Saudita.

A equipe visitante levou a melhor e goleou pelo placar de . Os gols foram marcados por Cristiano Ronaldo (3x), Mané, Al Sulaihem, Ghareeb e Alewa (2x).

O Al Nassr começou pressionando e quase abriu o placar aos dois minutos. O zagueiro do Abha tirou em cima da linha. O Abha chegou em cobrança de falta, mas sem perigo.

O Al Nassr reclamou um agarrão na área que seria pênalti aos 5′, mas o árbitro nada marcou. Aos 10′, falta perigosa para o Al Nassr na entrada da área. Cristiano Ronaldo cobrou rasteiro e abriu o placar: Abha 0 x 1 Al Nassr.

O Abha pouco conseguia ficar com a bila e quando a tinha, perdia rapidamente. Aos 20′, falta perigosa para o Al Nassr pouco atrás da grande área.

Cristiano Ronaldo bateu com perfeição por cima da barreira, no lado direito do goleiro, que nada pôde fazer. Na sequência, o Abha atacou e conseguiu um escanteio.

Cobrança na área, cabeçada do atacante, mas o goleiro do Al Nassr pegou. O Al Nassr contra-atacou, mas a bola foi muito esticada. O Abha respondeu, mas terminou em defesa do goleiro.

Aos 32′, Otávio roubou a bola na intermediária, Cristiano Ronaldo foi acionado na esquerda e cruzou rasteiro na área. Goleiro e zagueiro do Abha bateram cabeça e a bola sobrou limpa para Mané fazer o terceiro.

Aos 35′, o ataque mais perigoso do Abha, mas o atacante tirou demais e a bola foi para fora.

Aos 41′, Cristiano Ronaldo é lançado e dá uma cavadinha por cima do goleiro para fazer o quarto. Aos 43′, Mané toca para CR7, que rola para Al Sulaihem ampliar. Intervalo de jogo: Abha 0 x 5 Al Nassr.

No intervalo, Luis Castro tirou Cristiano Ronaldo e Mané, colocando Nemer e Alewa. Mas não demorou muito para o Al Nassr ampliar.

Aos 50′, Otávio roubou a bola no meio de campo, avançou, enfiou para Ghareeb, que bateu cruzado no alto e marcou o sexto. Na sequência, duas faltas para o Abha, com uma passando perto e a outra cruzando a área e não encontrando ninguém.

Aos 56′, ataque perigoso do Al Nassr. Otávio cruzou e o atacante cabeceou no travessão. Aos 57′, Sulaihem foi substituído por Hassan.

Aos 63′, boa trama do Al Nassr pela direita, cruzamento na área, zaga afasta para o meio e bola sobra para Alewa marcar o sétimo. Aos 65′, Alex Telles deixa o campo para a entrada de Quassem. Dois minutos depois, Ghareeb saiu para a entrada de Aman.

No decorrer do segundo tempo, o técnico do Abha também fez substituições tentando evitar um vexame ainda maior. Aos 73′, Al Nassr marca o oitavo gol, mas o árbitro marcou falta no início da jogada.

Aos 80′, bola chega limpa para Otávio após escanteio, que pegou mal e mandou para fora. Aos 81, Alewa deu números finais ao duelo.

O Abha cobrou lateral, jogador não dominou, bola ficou com o atleta do Al Nassr, que bateu e anotou o oitavo tento. Nos últimos minutos, os visitantes administraram o resultado. Fim de jogo: Abha 0 x 8 Al Nassr.

O Al Nassr é o vice-líder do Campeonato Saudita, com 62 pontos, 12 atrás do Al Hilal, enquanto o Abha é o 17º, com 22. O time de Cristiano Ronaldo volta a campo na sexta-feira (5), às 16h (de Brasília), novamente no Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, contra o Damac. Já o Abha enfrenta o Al Fateh no domingo (7), no mesmo horário e local.