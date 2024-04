Conheça Madu, acreana de 8 anos com autismo que é Mini Miss, maratonista e atleta de trilha

Maria Eduarda Alves, a Madu, tem uma resistência física do tamanho do mundo. E a sua concentração, nossa, essa é que é grande mesmo! Não fala com ninguém antes de começar a maratona. Só duas palavrinhas ao repórter: “Depois, depois!”, sobre uma possível entrevista antes da corrida.

Está certíssima! Para Madu, encarar o seu esporte favorito com foco total sempre rende resultados extraordinários. Por isso, ela não dá confiança.

A acreaninha de 8 anos, diagnosticada com o espectro autista, coleciona uma série de conquistas. E, apesar da pouca idade, prefere mesmo é correr entre adultos. Foi assim, por exemplo na 3ª Corrida Azul de Conscientização do Autismo, em Rio Branco, no último domingo (7).

“É que o ritmo dela é altíssimo”, explica o pai, Francisco Feitosa, marejando os olhos de orgulho pelo que a filha representa para a família.

Por isso, as suas maratonas são sempre de 5 km e na categoria adulto. “Em uma destas, no dia 17 de fevereiro deste ano, a Madu alcançou o seu melhor tempo: 38 minutos e 38 segundos”, lembra o paizão. O recorde foi obtido na Corrida da Fantasia, em Porto Velho, capital rondoniense.

Madu corre desde os 4 anos de idade. Seu foco no esporte surgiu quando viu o avô, Ronaldo, lutando para perder peso. “Vinte quilos, o buchão do vovô precisava perder. Aí, eu achei tudo aquilo bonito e fui correr com ele”, diz a garota.

Mas nem só de maratonas vive Madu. Essa menina multitalentos tem mais uma paixão: fazer trilhas, que é um tipo de corrida em chão de terra batida, com muita lama, água de dilúvio e obstáculos sem fim. Ufa!

E já ia esquecendo. Ela é também das passarelas. Te mete! No ano passado, conquistou o título do ‘MiniMiss Acre 2022’, representando o estado em Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul.

“Foram momentos de muito glamour e sofisticação que ficaram guardados para sempre na memória”, lembra a mãe Katrynne.

E pra encorajar quem ainda continua sentado no sofá se empanturrando de comida não-saudável à frente da TV, Madu mostra só a sua coleção de medalhas e troféus, resultados de uma vida que já se inicia com tanto foco, com tanta determinação, com tantas vitórias, que o autismo é só um detalhe comparado à bravura e ao brilhantismo pelos quais ela se permitiu experimentar.

Viver uma vida cheia de significados é o seu objetivo. Para a Madu, o céu é o limite!