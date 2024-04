Douglas Richer bomba entre famosos no SPFW; jornalista marcou presença na 3ª noite do evento

No agitado terceiro dia da temporada 57 do São Paulo Fashion Week, as marcas LED e Silvério brilharam intensamente na passarela do Shopping J.K. Iguatemi.

O jornalista Douglas Richer, do site ContilNet e da TV Rio Branco, afiliado à Cultura no Acre, esteve presente, mergulhando no frenesi da moda e interagindo com personalidades da internet e celebridades da música e TV.

A marca Silvério apostou em peças mais confortáveis no estilo oversized. A atmosfera do evento foi eletrizante, com cores vibrantes, bordados e estampas quentes dominando a passarela da marca LED. O neon e as franjas também tiveram destaque nas peças, agregando um toque de modernidade e ousadia aos desfiles.

Entre os convidados que prestigiaram o evento, estavam algumas das maiores personalidades da internet e estrelas da música e televisão brasileira. Entre elas, a influenciadora Thaynara OG, conhecida pelo “São João da Thay”, a famosa Banda Uó, a atriz, cantora e apresentadora Pepita, a influenciadora e ex-BBB Hariany Almeida, e o consultor de imagem, palestrante e ex-apresentador do “Esquadrão da Moda”, Arlindo Grund.

Após o desfile, Douglas Richer teve a oportunidade de conversar com algumas dessas celebridades, capturando os momentos mais marcantes do terceiro dia do São Paulo Fashion Week.

Com um público numeroso e entusiasmado, o São Paulo Fashion Week reafirmou seu status como o maior evento de moda da América Latina e uma vitrine para as tendências mais quentes do cenário fashion brasileiro. Este foi mais um dia memorável, onde a moda e a cultura se encontraram em um espetáculo de criatividade e glamour.

Veja fotos e vídeo do desfile: