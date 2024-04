Em entrevista ao jornalista Douglas Richer, vocalistas da Banda Uó falam sobre retorno aos palcos; VÍDEO

Durante o São Paulo Fashion Week, o jornalista Douglas Richer teve a oportunidade de conversar com a extinta Banda Uó, que retorna aos palcos após uma longa pausa. O trio, composto por Mel Gonçalves, Matheus Carrilho e Davi SabBag, confirmou o retorno aos palcos neste ano em entrevista ao site ContilNet e à TV Rio Branco, afiliada Cultura no Acre.

Em entrevista ao jornalista Douglas Richer, os vocalistas da Banda Uó falam sobre o retorno aos palcos. O trio de cantores da Banda Uó falou sobre o reencontro, onde o grupo nasceu em 2010 e se separou em 2018, com os artistas seguindo carreiras solo. As músicas da banda Uó costumavam ter letras divertidas e mesclam os estilos pop e tecnobrega. O primeiro hit do grupo foi “Shake de Amor”, paródia da música “Whip My Hair”, da cantora Willow Smith.

Além de falar sobre suas carreiras, os cantores também abriram seus corações e compartilharam suas intimidades em um papo descontraído com o jornalista acreano. Assista ao vídeo da entrevista exclusiva: