Em menos de uma semana, ministros anunciam mais de R$ 600 milhões de investimentos para o Acre

O Acre recebeu nos últimos dias a visita de quatro ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em menos de uma semana, os chefes de Estado anunciaram retorno de voos, recuperação de rodovias, retomada de obras paralisadas, ajuda para vítimas de áreas atingidas pelas enchentes deste ano e mais. Os investimentos podem ultrapassar R$ 600 milhões.

Logo na última terça-feira (9), os ministros Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, e Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, desembarcaram em Rio Branco para participar de um evento sobre as rotas de integração sul-americanas.

No evento, a ministra deu detalhes sobre a Rota Quadrante Rondon, uma das cinco rotas do projeto de Integração Sul-Americana, que pretende viabilizar o acesso do Acre aos portos do Peru e se apresenta como uma oportunidade para agregar valor à produção e impulsionar o desenvolvimento do Estado, ao reduzir o tempo de transporte das mercadorias acreanas para outros mercados, especialmente o asiático.

Tebet anunciou que as obras do Anel Viário de Brasiléia, que estão paralisadas, devem ter a licitação iniciada até maio deste ano. O valor da obra deve chegar a R$ 9 milhões. Além disso, a ministra confirmou para os próximos dias a recuperação de 200 km da BR-364, que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul. As obras têm o início previsto já para maio deste ano.

Já o ministro Costa Filho trouxe uma medida urgente que vinha sendo solicitada há anos pelos acreanos: a volta dos voos da Azul no Acre. Ao todo, com a reforma dos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, o governo federal pretende investir mais de R$160 milhões.

Mais investimentos

Nesta quinta-feira (11), o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, anunciou o projeto de Georreferenciamento de 46 projetos de assentamento e 16 glebas públicas federais, com investimento de R$ 30 milhões de reais, por meio de um TED com a UFMS, o que propiciará a regularização fundiária e titulação de cerca de 5 mil famílias até 2026.

O ministro ainda destacou que a diretora do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Tereza Campello, deve anunciar um edital no valor de R$ 400 milhões do Fundo Amazônia para ajudar produtores de florestas produtivas no Acre.

PPA e ajuda para vítimas atingidas pelas enchentes

Por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), comprou mais de 300 mil quilos de alimentos dos produtores rurais no estado do Acre, que serão entregues durante todo o ano de 2024. O anúncio será feito pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

Somente nesta sexta-feira (12), os agricultores familiares entregarão 300 mil kg de alimentos durante evento realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que terá a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, na capital acreana.

O programa deve beneficiar 155 agricultores familiares, com propostas que chegam a um valor total de R$ 2,4 milhões. Esses alimentos chegarão a 49 mil pessoas por meio de instituições habilitadas a fazer as entregas.

Além disso, o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, anunciou que o governo Lula deverá disponibilizar um auxílio de R$ 4,5 mil para os produtores rurais atingidos pela enchente no Acre.

Além disso, o presidente anunciou um investimento de R$ 340 milhões do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), que deve ajudar ainda mais os agricultores familiares.

“Nós estamos anunciando mais de R$ 340 milhões de reais para financiar com juros baixíssimos, após os juros negativos, com a agricultura familiar, os produtores. Isso a gente não estava tendo mais” completou.

Fundo Amazônia

A ministra Marina Silva deve anunciar ainda investimentos de quase R$ 100 milhões do Fundo Amazônia, que tem a finalidade de captar doações para investimentos de boas práticas sustentáveis.

Os recursos serão usados para a execução de ações realizadas no enfrentamento às queimadas e o desmatamento, áreas de regularização fundiária, ambiental, fortalecimento de cadeias produtivas, comando e controle ambiental e outros.