Diretora do BNDES vem ao Acre e deve anunciar edital de R$ 400 milhões para florestas produtivas

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, cumpre agenda no Acre nesta quinta-feira (11).

Em um evento na sede da Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o ministro antecipou que a diretora do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Tereza Campello, deve anunciar um edital no valor de R$ 400 milhões do Fundo Amazônia para ajudar produtores de florestas produtivas no Acre.

“Nós temos muitas áreas degradadas que possibilitam um desenvolvimento muito expressivo da Amazônia. O que precisa é ter dinheiro e está vindo aqui amanhã a diretora do BNDES com um anúncio de um edital de quatrocentos milhões do Fundo Amazônia para a produção. Plantio de florestas produtivas”, disse o ministro.

A diretora do BNDES deve participar do Fórum de Governadores da Amazônia Legal, sediado em Rio Branco, no Acre.

Cidades do Acre no Fundo Amazônia

Além da verba do BNDES, existe ainda o programa União com os Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia, que foi adotado por cinco municípios do estado do Acre, sendo os únicos que receberão recursos do Fundo da Amazônia.

Apenas Rio Branco, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá conseguiram reduzir as taxas de desmatamento e queimadas na Amazônia Ocidental de acordo com os dados analisados, e por isso estão aptos a usufruir do Fundo Amazônia.

Os ganhos serão estipulados através dos indicadores apontados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), através do sistema Prodes.

Neste ano o valor a ser distribuído entre os participantes é de R$150 milhões, entretanto os valores para o próximo ano poderá chegar a cerca de R$250 milhões.