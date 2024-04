No Acre, mais de 300 mil kg de alimentos produzidos por agricultores rurais são comprados pelo PPA

O Governo Federal, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), comprou mais de 300 mil quilos de alimentos dos produtores rurais no estado do Acre, que serão entregues durante todo o ano de 2024.

Somente nesta sexta-feira (12), os agricultores familiares entregarão 30 kg de alimentos durante evento realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que terá a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, na capital acreana.

O PAA é um programa governamental criado em 2003, que tem como objetivo fortalecer a produção da agricultura familiar, comprando os produtos de pequenos produtores, destinando-os à pessoas em situação de insegurança alimentar.

No Acre, sete cooperativas e associações de agricultores tiveram seus projetos aprovados no PAA e estarão entregando seus produtos durante o decorrer de todo o ano.

O programa deve beneficiar 155 agricultores familiares, com propostas que chegam a um valor total de R$ 2,4 milhões. Esses alimentos chegarão a 49 mil pessoas por meio de instituições habilitadas a fazer as entregas.

Há ainda o PAA na modalidade de Compra com Doação Simultânea (CDS), no qual os produtores comercializam seus cultivos diretamente às entidades beneficiárias, como escolas, bancos de alimentos e cozinhas solidárias.

Os projetos de cooperativas e associações que colocaram o Sesc como entidade recebedora deverão produzir um total de 564.591 quilos de alimentos, cultivados por 281 agricultores familiares do Acre, em benefício de 87,8 mil pessoas.